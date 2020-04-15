Попытка армян прикрыть оккупацию Карабаха шоу под названием "выборы" провалилась

Азербайджан отслеживает незаконные действия на оккупированных территориях и оперативно реагирует на них.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу, комментируя второй тур так называемых "выборов", состоявшихся 14 апреля в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих семи районах Азербайджана.

"Азербайджан отслеживает незаконные действия на наших оккупированных территориях и принимает соответствующие меры. Пока это происходит только в дипломатической и политической сферах. Однако Армения и так называемый "режим" дожны быть уверены, что недалек тот день, когда проблема оккупации будет решена раз и навсегда в военно-политической сфере. Поэтому намерения прикрыть факт оккупации выборным шоу не получится", - заявил депутат.

Как напомнил парламентарий, сразу после первого тура прошедшего 31 марта выборная показуха так называемого "режима" была осуждена всеми международными организациями и странами, определяющими мировую политику.

"Сейчас так называемое выборное шоу повторяется под названием второй тур. Поскольку это событие является частью единой политической провокации, оценка так называемых выборов 31 марта автоматически относится и к его продолжению, то есть ко второму туру.

Поэтому попытка узаконить статус-кво никогда не увенчается успехом. Напротив, такие провокации ускорят политический процесс и приведут к освобождению Карахаба от оккупации", - заключил Хикмет Бабаоглу.

Напомним, что на оккупированных территориях Азербайджана 14 апреля состоялся второй тур так называемых "президентских" выборов, в котором приняли участие так называемые "премьер-министр" Араик Арутюнян и "глава МИД Карабаха" Масис Маилян.

Согласно результатам, Араик Арутюнян победил во втором туре так называемых "выборов".

Абдул Керимханов