Президент Грузии поблагодарила Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за солидарность.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что 14-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Грузии с целью демонстрации поддержки со стороны Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19).

На своей в странице в Twitter Зурабишвили так прокомментировала освещение Центра имени Гейдара Алиева в Баку в цвета грузинского флага:

"Сегодня Центр Гейдара Алиева осветили цветами флага Грузии. Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку. Это одно из лучших проявлений солидарности азербайджанского народа. Вместе мы сильнее!", - написала Саломе Зурабишвили.

Отметим, что с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, пострадавшего от коронавируса. Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, где широко распространен COVID-19.

До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.