Армянская логика: пусть русские дают нам оружие, а сами проваливают

Председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян тоже взялся комментировать высказывание Президента РФ Владимира Путина, упомянувшего в своей речи половцев и печенегов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, сначала армянский политик высказывает умозаключение, пытаясь трактовать речь Путина, что Россия якобы отказывается от евразийской политики, делает разворот на Европу, да еще и настраивается против Турции и Азербайджана, чтобы "устранить тюркский фактор".

Тут уж Ширинян решил не мелочиться и сразу настроить против российского президента весь тюркский мир, который также является частью многонациональной России.

Армянским стратегам, принимающим желаемое за действительное, следует пояснить, что евразийство - основа российской государственности. Замыкание России исключительно на Европу, и без того дышащую на ладан, означает серьезные риски для российской государственности в том виде, в каком она существует сейчас. Хотя мы понимаем, что распад российского государства - это большая мечта внешних покровителей нынешней Армении, о чем и те, и другие уже давно не стесняются говорить вслух.

Армяне забыли свою реальную историю и уверовали в свои собственные исторические фальсификации. Они забыли, что армянское государство - это в чистом виде продукт, созданный Российской империей. Армянская история - это неограниченная вседозволенность армянских архивариусов, десятилетиями переписывавших в российских и советских архивах историю в свою пользу. Расширение Арменией своих территорий за счет соседних государств также стало возможным благодаря советско-российской поддержке, в качестве примера - азербайджанский Нагорный Карабах.

Но сегодня армяне заявляют, что все победы на фронтах - это сила "армянского оружия", и "русский солдат", оказывается, только вредит боеспособности "великой армянской армии".

В частности, тот же Ширинян заявляет, что "Апрельскую войну (эскалация армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года - авт.) спровоцировала и организовала Россия против армян".

Неужели неблагодарные армяне не понимают, что только благодаря России, оказывающей Армении военно-политическую поддержку, Азербайджан еще не вернул свои оккупированные Арменией территории, включая Нагорный Карабах и прилегающие районы?

Ширинян также полагает, что только благодаря армянам СССР восстановил страну после Великой Отечественной войны: "Во время Второй мировой Россия поворачивалась лицом к армянам, чтобы мы помогли восстановить страну, или науськивала на других, чтобы разделять и властвовать. Теперь Россия вновь в беде и опять хочет сблизиться с Арменией, с далеко идущими целями. России Гюмрийская база нужна как воздух, ей нужны симпатии Армении и армян по всему миру".

То есть, без армянских симпатий и поддержки армян Россия развалится? Но мы хотели бы напомнить Шириняну и ему подобным, что армянское лобби как раз и выступило тем механизмом, посредством которого разваливали Советский союз, запустив карабахскую авантюру.

История повторяется: армянский фактор и сегодня используется с целью развала РФ, достаточно проследить за действиями армянского лобби России, чему Градатор уделяет особенное внимание.

Армянский политик призывает никоим образом не допустить входа российских врачей (для оказания помощи в борьбе с коронавирусом - авт.) на территорию Нагорного Карабаха, который армяне переименовали в Арцах, чтобы замести следы принадлежности этой территории азербайджанцам, и называет российских военных оккупантами. То есть, страна-оккупант Армения, захватившая территории соседнего государства, нагло называет Россию оккупантом...

"Нельзя этого ни в коем случае позволять. В Москве эпидемия, пусть у себя разбираются. Мы не нуждаемся в помощи солдат, хотят помочь, пускай дают оружие - мы защитим и себя, и их. Нельзя впускать российских солдат в Арцах - ни в белых халатах, ни иначе", - вопит Ширинян.

То есть армянская логика такова: пусть русские бесплатно дают оружие, а сами проваливают! Потребительский характер армянства, паразитирующего на теле России, известен, но они уже и бахвалиться стали, что это они "защищают Россию".

Ширинян прошелся и по ЕАЭС, в который также входит Армения.

"Я никогда не уповал на этот союз: если у них есть силы, пусть помогают себе. Россия на пороге катастрофы, коронавирус давит с одной стороны, дешевая нефть - с другой. Если эти цены сохранятся до августа, Россия исчерпает все ресурсы. Не нужно их изгонять, но и ожидать большего не стоит. Надо брать, сколько можно. Премьер-министр вчера сказал, что в сложившейся ситуации национальная валюта (дырявый драм - авт.) должна укрепиться, а это значит, что укрепится суверенитет. Нам надо выпрямить спину, подумать, чем мы можем им помочь. Мы всегда им помогали - пусть обращаются".

То есть, армяне уже похоронили Россию - "Россия на пороге катастрофы", значит, с Россией уже можно не считаться, плевать в ее сторону, не забывая при этом потреблять ее ресурсы.

Печально, что таких Ширинянов - три четверти Армении, но еще опаснее те, которые хорошо устроились в России, и действуют в интересах армянства.

Не менее интересно, чем это армяне помогали России? Разве что в эксплуатации ресурсов и приватизации высоких должностей. В Армении русских практически нет, но зато армяне массово расселились на российских землях, а сейчас еще и начинают заявлять о своем историческом праве на некоторые территории. Зайдите в Яндекс Дзен, которым, кстати, тоже управляет армянин, пройдитесь по армянским группам, и вы с удивлением обнаружите, что там собирается подборка материалов с указанием "древних" поселений армян на территории Краснодарского края...

Армяне строят планы, что на обломках российского государства им обломится Краснодарский край - "российский Арцах" со столицей в городе Сочи. Хотя Сочи они тоже переименуют, пора устраивать конкурс на самый подходящий армянский вариант...