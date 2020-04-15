https://news.day.az/politics/1224019.html Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление
Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление
Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление, сообщает Day.Az со ссылкой на Общину.
"В настоящее время самая большая проблема, с которой столкнулся мир - это не знающая границ пандемия коронавируса. Азербайджан предпринимает необходимые и упреждающие шаги для обеспечения здоровья и безопасности граждан, защиты их от социально-экономических последствий этой пандемии", - говорится в заявлении.
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