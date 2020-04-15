Ни одна страна мира никогда не признает "выборы" и прочие акции в оккупированном Карабахе

В связи с проведенными на оккупированных Арменией территориях Азербайджана "выборами" международные организации, страны мира продолжают заявлять о своем непризнании итогов этой незаконной акции. Зарубежные эксперты и политики комментируют этот очередной провокационный шаг однозначно: "выборы" незаконны.

По всем международным правовым нормам Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Об этом заявил Day.Az известный турецкий публицист, историк и журналист Мехмет Перинчек.

По его словам, эти "выборы" носят нелегальный и провокационный характер и противоречат нормам международного права. Поэтому международное сообщество и страны мира должны не только не признать этот шаг оккупантов, но и жестко отреагировать на это откровенное нарушение всех международных норм.

"Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Есть достаточно резолюций международных организаций, в которых этот факт подтверждается. Если говорить конкретно о Турции, то для нее нет другого решения карабахского конфликта, кроме как возвращение оккупированных Арменией территорий Азербайджану. Никаких других вариантов тут быть не может", - подчеркнул наш собеседник.

Перинчек считает, что Минская группа не смогла выполнить свою посредническую миссию. По его мнению, посредничество в урегулировании карабахского конфликта могли бы оказать совместно Турция, Россия и Иран. По его мнению, участие в этом процессе региональных государств было бы более продуктивно. У этих трех стран есть исторические, геополитические связи с регионом, чего не имеют европейские страны, и тем более США.

"Сотрудничество между тремя державами по карабахскому вопросу - это реально", - сказал Мехмет Перинчек, еще раз подчеркнув, что незаконные акции в оккупированном Карабахе никогда не признавались и не будут признаны легитимными ни одной страной мира.

Лейла Таривердиева