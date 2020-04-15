Те, кто пытаются воспользоваться пандемией с выгодой для себя, – враги азербайджанского народа и государства

Стараться реализовать свои политические интересы и использовать ситуацию с выгодой для себя в период, когда страна борется с пандемией, абсолютно недопустимо.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде, комментируя мысли, прозвучавшие в речи Президента Ильхама Алиева на совещании по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом квартале текущего года.

Отметим, что глава государства в своей речи говорил в том числе о тех, кто сегодня демонстрирует враждебную Азербайджану и азербайджанскому народу позицию. "Я, естественно, в курсе происходящих событий и знаю, что их грязные намерения создают чудовищную картину. Они желают увеличения числа умерших, хотят увеличения числа больных, радуются, что люди умирают. То есть, это - враждебность не против власти, а против государства. Я все называю своими именами. Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя - враг", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Продолжая свою мысль, Асим Моллазаде подчеркнул, что те, кто рассчитывают осуществлять сегодня в Азербайджане какие-то "революционные" сценарии, действуют, безусловно, во вред государству и народу.

"Азербайджан - независимое государство, которое является главным гарантом развития и благополучия азербайджанского народа. Те, кто застряли в конце 80-х и начале 90-х, не понимают, что сегодня применявшиеся ими в те времена методы превращаются в орудие против своего народа и своего государства. И это в условиях глобального кризиса и наступления пандемии", - подчеркнул наш собеседник.

Парламентарий также отметил, что против Азербайджана сегодня война идет не только в Карабахе. Она идет по всему миру - серьезная информационная война. Это можно наблюдать, в частности, в Совете Европы, где коррумпированные европейские политики, используемые армянской диаспорой в своих целях, ведут войну против нашего государства и делают все, чтобы оклеветать Азербайджан.

"Но могу заверить, что азербайджанский народ обладает очень большим потенциалом и способен на многое. Мы сможем победить пандемию и экономический кризис. Я верю в свой народ, в свое государство. Президент Ильхам Алиев имеет очень четкую программу выхода из кризиса. Все принятые до сих пор меры говорят о том, что Азербайджан выйдет из этой войны с глобальной угрозой еще более сильным", - сказал Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева