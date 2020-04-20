Тофик Аббасов: Азербайджан - одна из немногих стран, которые наиболее уверенно повели себя в сложившейся ситуации

Основной особенностью действий Азербайджана в условиях пандемии является их социальная ориентированность. Государство взяло на себя решение проблем, возникших у населения в связи с карантинными ограничениями, и эти меры помогут азербайджанским гражданам пережить нынешнюю ситуацию с наименьшими потерями.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный политолог Тофик Аббасов.

По его словам, основной посыл поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым на прошедших на минувшей неделе совещаниях с правительством, заключается в том, чтобы во всех случаях надеяться на себя. Это очень разумный подход, и в этом еще раз нас убеждают происходящие процессы.

Политолог напомнил, что многие, даже развитые страны впали в смятение. В отличие от них, в Азербайджане государство полностью контролировало ситуацию. Азербайджан первым осознал необходимость проведения экстренных мер, связанных с ограничением передвижения внутри страны, закрытием границ, приостановкой обучения в школах и вузах, первым ввел систему видеоуроков. Спустя какое-то время опыт нашей страны начали использовать и другие государства.

"Ставка на собственные силы полностью оправдала себя. В такой ситуации консолидация, взаимопомощь обретают особую значимость, особый смысл. Время тревожное, испытывающее всех на прочность, и осторожные, выверенные действия с соблюдением строгого карантина отвечают нашим интересам. Государство приняло все необходимые меры, и торопиться искусственно форсировать ситуацию не стоит", - считает Аббасов.

По словам политолога, озвученные на совещаниях цифры показали, что ориентиры были взяты правильно. И если бы не пандемия, показатели первого квартала были бы еще выше. Ситуация с коронавирусом подтвердила, что более уверенно почувствуют себя те страны, те народы, у которых есть возможности, и они этими возможностями не разбрасываются. Как, например, Азербайджан, имеющий немалые золотовалютные резервы и фонды, формировавшиеся на протяжении последних лет. Правильное распоряжение своими возможностями позволило Азербайджану сдержать удар.

"Достаточно отметить, что Азербайджана нет в списке стран, обратившихся в ВБ и МВФ за помощью. Это говорит о многом. Отчеты, которые прозвучали во время совещания, показали, что правительство владеет ситуацией, руководством страны даны четкие директивы, финансово-промышленный блок, банковский сектор осознают, что в данной обстановке надо действовать наверняка. Это не время для необдуманных экспериментов, а тот самый момент, когда надо предпринимать адресные действия, чтобы не было разочарований", - сказал Аббасов.

Политолог отметил, что Азербайджан может послужить примером также в плане мер, принятых для социальной защиты населения в период пандемии. Никто не остался в этот трудный период без государственной поддержки. Граждане, занятые в госсекторе, обеспечены полной зарплатой даже в условиях простоя. Работники частного сектора тоже не остались без средств к существованию, так как государство взяло на себя финансирование половины суммы их зарплат. Это очень важная мера, которая позволила предотвратить массовые сокращения и увольнения.

"Более того, Президент Ильхам Алиев поручил финансово поддержать также "неформалов", то есть тех, кто работает без трудового договора и фактически лишен социальной защиты. Обратите внимание: количество субъектов госпомощи возросло в три раза - с 200 до 600 тысяч человек!

В целом, можно сказать, что Азербайджан - одна из немногих стран, которые наиболее уверенно повели себя в сложившейся ситуации. Руководство страны избрало ту методологию, которая позволит минимизировать удары от пандемии и сохранить сбалансированный ритм во всех сферах жизни", - подчеркнул Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева