https://news.day.az/politics/1224087.html Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний - ФОТО
Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с представлением видеопроекции из флагов Турции и Азербайджана на башне Атакюле в Анкаре в знак турецко-азербайджанской дружбы и солидарности.
Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
"Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом - и в радостные дни, и в дни испытаний. В этом наше единство, наша сила! Желаю нашим народам крепкого здоровья, нашим странам - мира и благополучия! Пусть Всевышний хранит наш мир!"
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