Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 10 субартезианских скважин в Масаллы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Масаллинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Масаллинского района с населением 36 274 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных для бурения субартезианских скважин в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год с целью улучшения водоснабжения в районах страны, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 700 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой распоряжения, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.