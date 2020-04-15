Грузия не признает т.н. «президентские выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

Грузия не признает так называемые "президентские выборы", проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Грузии.

Как отмечается в заявлении МИД, грузинская сторона не признает так называемую "независимость" Нагорного Карабаха и поэтому не признает второй тур так называемых "президентских выборов", проведенных в этом оккупированном регионе Азербайджана.

"Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ и поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе принципов и норм международного права", - сказали в министерстве.

Напомним, что конфликт между двумя странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.