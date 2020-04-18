Руфат Гулиев: Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву население не почувствовало ущерба от пандемии

Все шаги, предпринимаемые в нынешней ситуации государством под руководством Президента Ильхама Алиева, отличаются прагматичностью и выверенностью.

Такого мнения придерживается депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

Как отметил Гулиев в беседе с Day.Az, итоги первого квартала, учитывая пандемию и вызванный ею мировой экономический кризис, можно назвать позитивными. ВВП вырос на 3%, ненефтяной сектор - на 7%. Это, отметил наш собеседник, очень важные цифры, демонстрирующие опережающий рост ненефтяного сектора, который в два раза обгоняет общий рост экономики. Это еще раз говорит о стремительном продвижении к поставленной цели - ускорению развития ненефтяного сектора, а в его составе - мелкого и среднего бизнеса. Это цель на экспортоориентирование и импортозамещение.

"В программе вывода азербайджанской экономики из кризиса уже видна определенная архитектура, контуры постпандемического развития Азербайджана. А из выступления Президента Ильхама Алиева можно понять, что эти тенденции будут продолжаться. Во главе угла стоит независимость экономики Азербайджана от внешних факторов и вызовов. Это равнозначно ее усилению. Обратите внимание, 150 стран обратились за помощью к МВФ и ВБ за финансовой помощью. Но в этом списке нет Азербайджана. То есть наша страна полностью и безоговорочно верит в свои силы, надеется только на себя. Все, что происходит в последние недели, все принятые в стране меры и проделанная работа указывают на правильность этой траектории. С каждым годом экономика Азербайджана крепнет. Мы все больше надеемся только на себя. Этот курс будет развиваться, и в этом суть социально-экономической политики Баку. Да, Азербайджан за иностранные инвестиции, за иностранные технологии, за развитие международных экономических связей и отношений, экспортно-импортных контактов, за рост товарооборота, но, тем не менее, упор будет делаться только на национальную экономику", - сказал депутат.

Экономист еще раз обратил внимание на уже не раз озвученную главой государства цель - вывести экономику и общество из нынешнего кризиса с наименьшими потерями. Потери неминуемы, но их нужно и можно минимизировать. И это, считает Гулиев, Азербайджану удается лучше, чем многим другим странам. Это даст возможность стране в постпандемический период не начинать с нуля, делать упор на технологический прорыв и цифровую экономику.

По мнению нашего собеседника, одним из важных выводов, которые можно сделать из сложившейся ныне ситуации, является следующий: Азербайджанское государство способно полностью контролировать и мониторить экономику в условиях мировых вызовов, оно может выполнять все обещанное.

"Посмотрите, как решены социальные проблемы, возникшие в связи с карантином. Государство взяло на себя поддержку населения, занятого не только в государственном, но и в частном секторе. Более того, помощь получат также граждане, работающие без трудового контракта. Последних, к сожалению, пока еще много. На это обратил внимание на последнем совещании с министрами и Президент Ильхам Алиев. На сегодня для получения финансовой помощи в размере 190 манатов определены 200 тысяч человек, но глава государства распорядился довести их число до 600 тысяч. То есть, в течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек. Люди, относящиеся к данной категории, - это представители малообеспеченных слоев, граждане, потерявшие работу в связи пандемией, а также те самые "неформалы". Государство взяло на себя и их проблемы. Работники госсектора получают зарплату, даже будучи в вынужденных отпусках. Частным предпринимателям перечислены средства для финансирования 50 процентов зарплат их сотрудников. Кроме того, владельцы бизнеса предупреждены о недопустимости сокращений и увольнений. То есть государство позаботилось обо всем", - сказал Руфат Гулиев.

Депутат также отметил как очень позитивный факт отсутствие задержек по выплатам пенсий и социальных пособий. Государство полностью выполняет все свои обязательства перед населением. Очень важно, что глава государства, поручив рассмотреть вопрос сокращения расходов, также предупредил, что ни в коем случае нельзя не сокращать расходы на социальные программы. Это значит, что и в период карантина, и после него населению не придется беспокоиться о состоянии своих финансов.

"В заключение хотел бы коснуться одного момента, от которого зависит очень многое, в том числе социальное благополучие в стране. В последние недели много было опасений насчет судьбы маната. Недоброжелатели говорили о негативных сценариях, однако, как видим, этого не случилось и не случится. У Азербайджана достаточно резервов для того, чтобы сохранить стабильность национальной валюты. Первая волна, когда люди ринулись в обменники за долларами, не обрушила курс маната. Курс национальной валюты тесно привязывается к инфляции. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев привел цифры, и мы можем видеть, что инфляция у нас контролируемая и небольшая - 2,8-3%. Мы видим опережающее развитие доходов населения по сравнению с инфляцией. Это способствует сохранению покупательной способности населения.

Все это - результат стратегически правильной и выверенной политики руководства страны. Граждане могут быть уверены, что наша национальная валюта стабильна, для ее поддержания имеется необходимый резерв, все рассчитано. Одним словом, все под контролем", - резюмировал Руфат Гулиев.

Лейла Таривердиева