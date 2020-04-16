Так называемые "выборы" в оккупированном Карабахе не окажут вообще никакого влияния на переговоры

Так называемые "выборы" в Нагорном Карабахе не привлекли какого-либо внимания мировой общественности.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

"Очевидно, что люди во всем мире сегодня уделяют внимание пандемии COVID-19. Но те правительства, которые обратили внимание на так называемые "выборы" в Карабахе, единогласно заявили, что не признают результаты голосования. Это официальныая информация, с которой я только что ознакомился от правительств Великобритании и Норвегии", - заявил наш собеседник.

Бывший посол США напомнил, что ни одна страна в мире и даже Армения не признали Нагорный Карабах как независимое государство, и все страны на юридическом уровне признают, что эта территория остается частью Азербайджана.

Что касается посредничества Минской группы ОБСЕ в нагорно-карабахском конфликте, как отметил Брайза, так называемые "выборы" не окажут на него вообще никакого влияния.

"В прошлом неоднократно проводились подобные "выборы" со стороны так называемых "представителей" армян в Нагорном Карабахе. Исходя из личного опыта как сопредседателя Минской группы от США, я уверен, что вчерашние "выборы" не повлияют на реальные переговоры. И это все потому, что ни одна страна мира и даже Армения не признала и не собирается признавать этот анклав в качестве независимого государства. Сегодня каждая страна придерживается именно той политики, в которой признается международно-правовая реальность того, что Нагорный Карабах остается частью Азербайджана", - подчеркнул Брайза.

В то же время, добавил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ, эти выборы могут повлиять на отношения Армении с так называемыми "представителями" Нагорного Карабаха.

"Предыдущий "глава" Нагорного Карабаха (Бако Саакян - ред.) был марионеткой прежних режимов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, правящих в Армениии и представляющих карабахский клан.

Новоизбранный "президент" Араик Арутюнян считается более близким человеком для нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем не менее, Арутюнян является олигархом, легитимность которого ставится под сомнение из-за обвинений в значительной фальсификации голосов и очень низкой явке во втором туре так называемых "выборов".

Таким образом, изменение может только состоять в том, что старый карабахский клан, который управлял Арменией, больше не будет иметь внушительного влияния в Нагорном Карабахе", - сказал бывший посол.

Комментируя то, как будут складываться отношения между Азербайджаном и Арменией в будущем, Брайза выразил сожаление, что Пашинян изменил свой подход по нагорно-карабахскому конфликту.

"Придя к власти после так называемой "бархатной революции", Пашинян проявил стремление быть максимально гибким и добиваться прогресса в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта путем налаживания доверительных отношений с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В начале 2019 года лидеры двух стран провели продуктивную встречу, после которой они договорились о мерах по подготовке населения к миру.

Однако летом этот подход изменился, и Пашинян начал делать заявления, противоречащие его словам. То он начал утверждать, что Нагорный Карабах является частью Армении, то говорить о независимости данной территории. Поэтому, изменив свою позицию, Пашинян фактически свел на нет возможность прогресса в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - полагает бывший сопредседатель МГ ОБСЕ.

По мнению бывшего посла, Пашиняну пришлось поменять свой первоначальный подход к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе вследствие огромного давления со стороны карабахского клана.

"Чувствуя риск потери личного рейтинга, Пашинян изо всех сил пытался консолидировать свою политическую силу. Однако, если он собирается и дальше придерживаться публично заявленной политики, согласно которой Нагорный Карабах является либо независимым, либо частью Армении, думаю, что данная риторика только усугубит продвижение переговорного процесса", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов