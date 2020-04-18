Кончится тем, что армяне Карабаха сами попросят Баку вернуть их в состав Азербайджана

Так называемые "выборы" в Нагорном Карабахе - это всего лишь внутриклановые разборки в армянской власти за те крохи, которые можно получить от окончательно загнанного в угол армянского народа.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным отношениям Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, организуя эту незаконную акцию, Ереван ни на что особо не рассчитывал и никаких особых планов не строил, потому что армянам тоже совершенно очевидно, что выборы не будут признаны ни одним государством мира.

Михайлов отметил, что в армянской власти присутствуют политики, которые с трудом укладываются в правовые нормы.

"В том числе такие, кто с трудом может вообще называться политиками. Эти, с позволения сказать, политики накачивают обстановку негативом вместо того, чтобы попытаться договориться с соседями на фоне мирового спада и пандемии коронавируса", - подчеркнул эксперт.

По его словам, все кончится тем, что даже сами армяне поймут, что нормальное развитие для них будет невозможно без прекращения оккупации.

"Резюмируя, могу лишь сказать, что недалек тот день, когда сами карабахские армяне попросят Президента Азербайджана спасти их от сил, узурпировавших власть в регионе, и забрать территории для их наконец-то нормального развития в составе экономически стабильного государства, максимально заботящегося о своем населении в наше непростое время", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева