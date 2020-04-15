Президент Ильхам Алиев создал Комиссию в связи с обеспечением эффективного использования водных ресурсов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с обеспечением эффективного использования водных ресурсов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов, усовершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой области создается Комиссия в нижеуказанном составе:
Председатель комиссии:
Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджана
Члены комиссии:
министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
министр экономики Азербайджана
министр сельского хозяйства Азербайджана
министр финансов Азербайджана
председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
председатель ОАО "Азерсу"
президент ОАО "Азерэнержи"
начальник Государственного агентства водных ресурсов МЧС Азербайджана.
Комиссии поручено анализировать текущую ситуацию в области использования водных ресурсов и управления водным хозяйством; обеспечить повышение эффективности использования водных ресурсов, усовершенствование учета и управления, оперативную координацию в этой области; привлечь для выполнения данных поручений соответствующих государственных органов (структур), научных предприятий (организаций), квалифицированных специалистов, а также международных экспертов; раз в шесть месяцев информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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