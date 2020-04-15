МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра

Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя так называемые "выборы", проведенные страной-оккупантом Арменией в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе.

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