https://news.day.az/politics/1224139.html МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра
МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра
Организованные Арменией т.н. "выборы" - не что иное, как преднамеренная игра.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя так называемые "выборы", проведенные страной-оккупантом Арменией в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе.
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