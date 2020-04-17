Армянская возня с «выборами» в оккупированном Карабахе совершенно бесперспективна

Самопровозглашенная и никем не признанная "НКР" провела во вторник "президентские выборы". Очевидно, что масштабность события сравнима с выборами в отдельно взятой коммунальной квартире. То есть даже при полном признании результатов выборов жильцами этой самой квартиры, они не будут признаны никем и никак не повлияют на улучшение перспектив экономического, политического и социального развития участников голосования, сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Комментируя прошедшие на оккупированных территориях Азербайджана т.н. "выборы", наша собеседница заметила, что ни самопровозглашенное образование, ни создавшая его Армения по определению не обладают потенциалом, который позволил бы добиться признания итогов так называемых "выборов" на мировом уровне. Более того, международное право не позволяет этому участку суши "самоопределиться".

"Особое внимание следует обратить на проведение "выборов" в режиме карантина и даже введенного в НК чрезвычайного положения. Массовые скопления людей следовало прекратить ради безопасности того же населения. Подобная безответственность - весьма непопулярная черта для тех, кто пытается говорить о благе для армянского народа. С учетом общей ситуации с пандемией в мире проведение выборов "в своей песочнице" с акцентированием их значимости может вызвать только недоумение. В данном контексте попытка привлечь внимание к тому, что ваша группа детского сада получила еще одну картонную звездочку от воспитателя, лишний раз доказывает бессмысленность и бесперспективность деятельности, связанной с этими "выборами"", - сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева