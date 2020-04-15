Назначен новый посол Узбекистана в Азербайджане

Бывший исполнительный директор Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Бахром Ашрафханов назначен послом Узбекистана в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

"14 апреля из Ташкента в Баку прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, ранее работавший исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда", - сказано в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2019 года Ашрафханов был назначен исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда и покинул этот пост в марте 2020 года.

С 2002 по 2016 годы он работал в системе министерства финансов. В частности, в 2005-2007 годах был первым заместителем министра финансов, в 2007-2016 годах - начальником казначейства.

В 2016-2018 годах был чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России. В сентябре 2018 года был назначен и. о. председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году. Он является выпускником Ташкентского государственного экономического университета по специальности "международные валютно-кредитные отношения". С 1993 по 1994 год учился в университете Кентукки (США) по специальности "международные валютно-кредитные отношения и государственные финансы".