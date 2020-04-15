Назначен новый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Распоряжением Президента Ильхама Алиева руководитель Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов назначен заместителем министра.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В пресс-службе минэкологии Азербайджана информацию подтвердили.