https://news.day.az/politics/1224169.html Назначен новый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Назначен новый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Распоряжением Президента Ильхама Алиева руководитель Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Вугар Керимов назначен заместителем министра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В пресс-службе минэкологии Азербайджана информацию подтвердили.
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