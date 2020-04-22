Айдын Гулиев: Благодаря превентивным мерам и продуманной политике ситуация в Азербайджане находится под контролем

Благодаря превентивным мерам и продуманной политике ситуация в Азербайджане находится под контролем.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"Нет сомнений в том, что этот процесс будет продолжаться более амбициозно, поскольку предпринятые шаги в социально-экономической сфере в предыдущие годы уже начали приносить плоды. Также необходимо открыть новый этап политических и структурных реформ. Особенно важным является более активное вовлечение умеренной оппозиции в процессы управления", - считает наш собеседник.

Эксперт заметил, что в то время, когда в подавляющем большинстве стран мира наблюдается финансовая и экономическая рецессия, в Азербайджане в связи с коронавирусом произошло только небольшое замедление экономического роста, которое фактически охватило очень короткий период времени.

"В Азербайджане не было никаких признаков спада. Можно предположить, что это связано с двумя основными факторами: во-первых, это сильная экономическая база и разумный подход к валютным резервам, во-вторых, были приняты своевременные превентивные социально-экономические меры", - пояснил Гулиев.

Наш собеседник выразил согласие с заявлением Президента Ильхама Алиева о том, что если бы своевременные и превентивные меры не были приняты вовремя, сегодня количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане исчислялось бы десятками тысяч человек.

"По сравнению с развитыми странами мира, положение Азербайджана видится одним из лучших в мире. Более того, сегодня Азербайджан играет роль новатора источника опыта для других стран. Доказательством того являются официальные сообщения на международном уровне о призывах перенять опыт Азербайджана", - считает Гулиев.

Комментируя второй тур так называемых "выборов", состоявшихся 14 апреля в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих семи районах Азербайджана, эксперт сказал, что усилия азербайджанской дипломатии принесли свои плоды.

"Мировое сообщество никогда не признает так называемый режим, никакие "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана не смогут создать каких-либо правовых рамок для нарушения территориальной целостности Азербайджана.

Игра Армении по представлению себя якобы демократической страной в мире под предлогом проведения выборов снова провалилась. Мировое сообщество считает Азербайджан несравненно надежным партнером в реализации платформ мира и безопасности. Таким образом, позиция Азербайджана касаемо нагорно-карабахского конфликта в очередной раз одержала верх и укрепилась", - заключил Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов