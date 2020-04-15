https://news.day.az/politics/1224208.html Президент Ильхам Алиев утвердил "Общее положение о геологических парках Азербайджана"
Президент Ильхам Алиев утвердил "Общее положение о геологических парках Азербайджана"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Указ "Об утверждении "Общего положения о геологических парках Азербайджана"".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, утверждено "Общее положение о геологических парках Азербайджана".
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