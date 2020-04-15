Президент Ильхам Алиев утвердил "Общее положение о геологических парках Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Указ "Об утверждении "Общего положения о геологических парках Азербайджана"".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, утверждено "Общее положение о геологических парках Азербайджана".