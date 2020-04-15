Роб Собхани: Проведение т.н. «выборов» в Нагорном Карабахе может навредить мирному процессу

На фоне наблюдаемого во всем мире кризиса в связи с коронавирусом проведение так называемых "выборов" в Нагорном Карабахе является странным и неудачным шагом.

Об этом сказал Trend американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, передает Day.Az.

"Это, конечно, никоим образом не способствует достижению мира и может даже навредить мирному процессу. Международное сообщество, ответственное за разрешение конфликтов, не будет удовлетворено проведением этих так называемых "выборов", потому что во всем мире настроены на содействие сотрудничеству и миру", - сказал он.

Собхани отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут в нынешних условиях возобновить усилия по урегулированию конфликта.

"Фактически, сложившаяся ситуация во всем мире в связи с пандемией показывает, что мировые лидеры должны сотрудничать для решения таких проблем, как конфликт между Арменией и Азербайджаном. В более широком смысле недавние интенсивные переговоры президентов России и США о глобальном обвале цен на нефть могут предоставить мировым лидерам новую возможность для сотрудничества в деле урегулирования конфликта", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.