Арзу Нагиев: В результате внешней политики Президента Ильхама Алиева итоги т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе никто не признал

В результате верной внешней политики Президента Ильхама Алиева результаты т.н. "выборов" в оккупированном Нагорном Карабахе никто не признал.

Об этом Trend сказал в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Он отметил, что Армения продолжает свою захватническую политику: "Недавно Армения провела в оккупированном Нагорном Карабахе так называемые "выборы", результаты которых не признала ни одна международная структура. Это очередная победа азербайджанской дипломатии и результат внешней политики Президента Ильхама Алиева. Вследствие правильного внешнеполитического курса главы государства результаты т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе никто не признал. К сожалению, некоторые международные структуры продолжают вести политику двойных стандартов. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не сделала какого-либо заявления в связи с этими незаконными "выборами". Их заявления, по сути, значения не имеют. Имеющиеся в Совете Европы антиазербайджанские, проармянские силы демонстрируют в отношении Азербайджана враждебную позицию".

Одним из приоритетов внешней и внутренней политики Азербайджана в 2020 году продолжает оставаться урегулирование нагорно-карабахского конфликта, добавил Нагиев.

Депутат также отметил, что в ходе видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, Президент Ильхам Алиев коснулся очень важных вопросов, дав рекомендации по различным направлениям: "Азербайджан успешно начал 2020 год, и реформы продолжаются. Следует отметить, что в связи с пандемией коронавируса вся мировая экономика переживает кризис. Это не могло не отразиться на Азербайджане. Резкое падение цены на нефть и другие факторы, хоть и косвенно, все же сказались на экономике Азербайджана".

По словам Нагиева, азербайджанское правительство осуществило своевременные превентивные мероприятия в связи с угрозой коронавируса, в результате чего были достигнуты очень хорошие результаты: "Все меры правительства рассчитаны на то, чтобы с минимальными потерями преодолеть сложившуюся ситуацию. Здоровье и благосостояние граждан являются самыми важными вопросами. Благодаря своевременным реформам, возможностям бюджета, Азербайджан действует в этой ситуации, опираясь на собственные ресурсы, без всякой помощи со стороны".

Комментируя сказанное Президентом Азербайджана о неприоритетных расходах, Нагиев отметил, что глава государства не исключил сокращения в этом направлении: "Это возможно как по внешним инвестициям, так и по другим вопросам.Вопрос неприоритетных государственных и инвестиционных расходов должен быть пересмотрен. Еще одним важным вопросом в экономике Азербайджана является выявление новых источников дохода с использованием современных технологий. Как известно, в прошлом году в бюджет поступило больше средств, чем прогнозировалось. И средства направляются на решение проблем граждан. Более 600 тысяч граждан воспользовались государственной поддержкой. Кроме того, более 70 тысяч семей получают социальную помощь. Президент Азербайджана еще раз подчеркнул, что в 2020 году реформы будут продолжены и будут предприняты важные шаги по демократическому развитию. Важность политических реформ налицо".

Нагиев отметил также существование антинациональных сил, настроенных видеть во всем негатив: "Знаете, их нельзя назвать оппозицией или силами, выступающими против власти. Они выступают в целом против государства и государственности. Думаю, азербайджанский народ это понимает".

Как подчеркнул депутат, с начала года у Азербайджана было немало успехов и на международной арене: "Президент Ильхам Алиев предпринял много важных шагов и в этом направлении и достиг успехов. В результате предпринятых шагов увеличился объем инвестиций в Азербайджан, вырос интерес к стране крупных международных компаний. Считаю, что все социальные программы на этот год будут выполнены. В этой сфере тоже будут предприняты важные шаги, капиталовложения будут продолжены, вопросы, связанные с заработной платой, будут в центре внимания. В целом, итоги трех месяцев текущего года достойны похвалы и показали положительную тенденцию".