Пока Карабах оккупирован, там не может быть ни "президента", ни "парламента"

Только совсем наивный и далекий от карабахского вопроса человек может верить в то, что т.н. "Нагорно-Карабахская Республика" есть суверенное государство. Международное сообщество четко определяет Нагорный Карабах как территорию Азербайджана.

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Иными словами, ни о каком "суверенитете" и ни о каком "президенте" Карабаха речи вестись не может. Ни с позиции международного права, ни с точки зрения даже армянских радикалов, отметил Арьков. Однако официальный Ереван в нарушение международных норм и здравой логики продолжает провокации, в т.ч. проводя на территории не признанной даже самой Арменией "суверенной НКР" т.н. президентские и парламентские "выборы".

"Данные действия руководства Армении лишь усиливают напряженность в отношениях с Азербайджаном и отдаляют мирное разрешение карабахского конфликта.

Всем, кто способен здраво мыслить, понятно: на территории оккупированного Арменией Нагорного Карабаха не может быть ни "президента", ни "парламента". На период ведения переговорного процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ на территории Нагорного Карабаха может быть только временная администрация, поскольку очевидна необходимость органов власти на любой населенной людьми территории. Это единственный, по моему убеждению, компромиссный на сегодняшний день вариант, который мог бы быть рассмотрен азербайджанской стороной, но с оговорками и четко регламентированным сроком действия такой временной администрации", - подчеркнул российский политолог.

Лейла Таривердиева