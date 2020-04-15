Президент Ильхам Алиев: Внутренние и внешние антиазербайджанские силы занимаются распространением слухов, пытаются ввести людей в заблуждение, посеять панику среди них

Наши недоброжелатели, внутренние и внешние антиазербайджанские силы занимаются распространением слухов, пытаются ввести людей в заблуждение, посеять панику среди них.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"В период кризиса деятельность банковского сектора представляет особое значение. Поэтому очень важны оздоровление банков и правильная оценка вклада, который банковский сектор может внести в экономику страны. Считаю, что подчеркнутые вами вопросы отмечаются на основе абсолютно правильного анализа. Конечно, мы должны уберечь макроэкономическую ситуацию, сохранить ее стабильной. Опыт первых месяцев коронавируса показывает, что мы добились этого. Макроэкономическая ситуация стабильна, курс маната стабилен. Как вы отметили, некоторое время население и юридические лица предпринимали шаги в направлении долларизации. Но сегодня наблюдается процесс дедолларизации. Хочу обратить внимание общественности еще на один вопрос и высказать свое мнение. К сожалению, если в какой-либо стране, - в особенности, имеются в виду соседние страны, - в национальной валюте данной страны происходят какие-либо изменения, в Азербайджане немедленно реагируют на это. Хотя никакой необходимости в этом нет", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что мы столкнулись с этим несколько лет назад и именно поэтому вынуждены были пойти на две девальвации.

"Потому что валютные резервы нашего Центрального банка, можно сказать, таяли, был создан искусственный ажиотаж, и долларизация достигла пиковой отметки. Так же, как и в нынешних условиях. Как только распространилась пандемия коронавируса, произошел обвал национальных валют некоторых стран. Но в Азербайджане в настоящее время для этого нет никаких оснований. У нас достаточно ресурсов, и представители государственных органов выступили с заявлениями по этому вопросу. Однако некоторые люди распространили слухи, другие поддались панике. Мы сразу же увидели активность на валютном рынке, и спрос на доллары возрос. На первоначальном этапе предусматривалась даже продажа большого объема долларов. Но потом увидели, что макроэкономическая ситуация стабильна, курс маната стабилен, и сейчас этого ажиотажа нет. Поэтому очень прошу граждан Азербайджана не поддаваться слухам, не верить им. Наши недоброжелатели, внутренние и внешние антиазербайджанские силы занимаются распространением слухов, пытаются ввести людей в заблуждение, посеять панику среди них. Для этого никаких оснований нет", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан - сильное государство, и руководство Азербайджана преподносит гражданам все как есть.

"Мы не раздуваем общую картину, в то же время абсолютно откровенно могу сказать, что никаких причин для паники или какого-то беспокойства нет. Наша основная цель - победить в борьбе с коронавирусом, преодолеть эту ситуацию с малыми потерями, небольшим ущербом для экономики. Потому что мы прекрасно понимаем, что ограничительные меры вредны для экономики. Здесь мы должны сделать выбор между двумя факторами - экономической активностью и здоровьем людей. Мой выбор однозначен - здоровье людей. Поэтому и были предприняты ограничительные меры. Конечно, мы изначально знали, что это может негативно отразиться на экономической активности, волей-неволей привести к распространению определенных слухов, определенному беспокойству в экономической сфере. Мы сделали это сознательно, чтобы защитить людей, их жизнь, потому что ничего ценнее этого нет. Экономика может пережить спад, а на следующий год вырасти, во всяком случае, все под контролем. Поэтому нужды в какой-либо тревоге на валютном рынке сегодня тоже нет", - сказал глава государства.