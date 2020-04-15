Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях банки должны оказывать больше поддержки бизнесу

В нынешних условиях банки должны оказывать больше поддержки бизнесу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Мы должны сохранить макроэкономическую ситуацию. В то же время в нынешних условиях банки должны оказывать больше поддержки бизнесу. Я очень рад, что процент бизнес-кредитов уже возрастает, а процент потребительских кредитов сокращается. Считаю, что это очень хорошая тенденция, которую необходимо сохранить. Я также приветствую присоединение банков к программе самозанятости. Вам хорошо известно, что в этой программе есть большая потребность, и мы планировали по линии государства предоставить средства десяти тысячам человек. Сегодня к ней присоединился и Всемирный банк. Предоставят средства и они, и наши банки, так как потребность гораздо выше. Подано примерно 40-50 тысяч требований, то есть заявок. Поэтому, особенно в нынешних условиях, обязательно необходимо развивать микробизнес, - сейчас работа в этой сфере планируется и в сельском хозяйстве, - чтобы мы защитили бизнес, оказали ему поддержку, и согласен, что мы уже должны вести подготовку к возвращению к нормальной жизни", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в целом позитивно оценивае работу, проделанную в банковском секторе и в макроэкономической сфере.

"Так и продолжайте. Мне известно, что вы в повседневном формате проводите мониторинги всего. Считаю, что сохранение стабильности процентных ставок также очень позитивный шаг. Это не такой уж простой вопрос, потому что резкое падение цен на нефть, снижение экономической активности волей-неволей обусловливали рост процентных ставок. Однако в последние месяцы процентные ставки последовательно падают. Поэтому вы и сегодня сохраняете их стабильными", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что считает, что в нынешних условиях это правильный шаг.

"Естественно, коронавирус создал нам огромные проблемы, связанные с экономической активностью. Но, несмотря на это, считаю, что своевременно предпринятые шаги, особенно поддержка предпринимателей и бизнеса, еще раз демонстрируют политику государства. Наша политика однозначна, и у нас есть возможности. Их создали мы. Если бы мы не создали эти финансовые возможности, то как бы могли помочь сегодня? Не хочу сравнивать Азербайджан ни с кем, но мы видим, что происходит в настоящее время в других странах. Такой объем поддержки, приходящийся на душу населения, как у нас, наблюдается в немногих странах, потому что у нас сейчас есть и возможности, - правда, падение цен на нефть негативно отразилось и на этих возможностях, и политическая воля. Поэтому поддержка бизнес-структур в данной ситуации естественна, и мы ни в коем случае не можем оставить их в тяжелом положении, так как коронавирус нанес ущерб их бизнесу, а мы должны облегчить их работу", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в результате проведенных в последнее время реформ бизнес-среда в Азербайджане значительно улучшилась.

"Это отмечают и несколько международных организаций. Недавно известный Фонд Heritage также составил рейтинговую таблицу, связанную с экономическими свободами, и Азербайджан по индексу экономических свобод находится на 44-м месте в мире. За год мы поднялись на 19 ступеней. Считаю, что это - высокий результат", - сказал Президент Ильхам Алиев.