Президент Ильхам Алиев: Считаю, что в нынешних условиях защита уязвимых слоев населения является важнейшим вопросом

Считаю, что в нынешних условиях защита уязвимых слоев населения является важнейшим вопросом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"Вот уже определенное время идет работа, связанная с неформальной занятостью, об этом мне регулярно докладывают. В прошлом году году в этом направлении также наблюдалась позитивная картина, то есть, количество трудовых договоров увеличивается. Считаю, что нынешний период пандемии должен послужить уроком для тех, кто все еще работает в тени. Я неоднократно обращался и к предпринимателям, и к работникам: выходите из тени, заключайте трудовые договора. Если не будет трудового договора, то вы не сможете получать пенсию, медицинское страхование. Если вы безработный и не прошли регистрацию, то не сможете получать пособие по безработице. Вы отметили, за короткий срок количество трудовых договоров увеличилось на десятки тысяч. Поэтому считаю, что в нынешних условиях нам необходимо уделять этой сфере еще больше внимания. Считаю, что как благодаря просветительской работе, так и, конечно, в результате административных мер, мониторингов и институциональных реформ мы сможем значительно сузить сферу охвата неформальной занятости, и работа в этом направлении должна продолжаться. Заключение 70 тысяч новых трудовых договоров свидетельствует о том, что резервов еще много, и нынешняя тяжелая ситуация должна, как говорится, стать путеводителем для тех, кто сегодня работает в тени", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается оплачиваемых общественных работ, то, глава государства отметил, что в начале года планировалось создать 37 тысяч оплачиваемых рабочих мест.

"В результате пандемии их число достигло 50 тысяч. Но все же посмотрите, если особенно в регионах появится дополнительная потребность в этом, то сообщите, может, мы выделим дополнительные средства, чтобы в этот трудный период обеспечить людей работой. Считаю, что привлечение 12 тысяч человек к программе самозанятости - очень хороший результат. Особенно если учесть, что мы начинали примерно с 3, 4, 5 тысяч. Но, как я сказал во вступительном слове, вы тоже сообщили мне об этом, есть десятки тысяч запросов. Конечно, обеспечить эту потребность непросто, потому что каждый вопрос рассматривается в отдельности, порой некоторые люди не способны выполнять эти работы, другие - получают средства, а затем продают их. Такие факты тоже имеются. Есть мировая практика. Как мне сообщили, в мировой практике коэффициент успеха программы самозанятости составляет около 50 процентов. Что же касается Азербайджана, то он выше", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что граждане, привлеченные к этой программе, должны знать, что если они будут неправильно использовать предоставленные им возможности, то утратят их, и во второй раз такие условия для них создаваться не будут.

"Поэтому прошу, если кому-то предоставлено средство, пусть не продает его, а эффективно использует, создает устойчивый, постоянный источник дохода для себя. Наша основная цель заключается в том, чтобы люди создали для себя самостоятельные источники дохода и могли содержать свои семьи. Поэтому изучение возможностей 12 тысяч человек требует много времени, и здесь необходимо очень точно взвесить критерии, чтобы принцип справедливости был обеспечен в полной мере. Считаю, что в нынешних условиях защита уязвимых слоев населения - вы сообщили об этом - является важнейшим вопросом. Мы должны поддержать их, оказывать им помощь. Сегодня весь наш народ должен продемонстрировать и демонстрирует эти прекрасные качества, которые веками хранил азербайджанский народ. Как вы отметили, бизнес-круги своими инициативами оказывают помощь неимущим, и я приветствую это. Это - проявление социальной ответственности бизнеса. Пусть каждый чем может помогает одиноким, пожилым, людям из уязвимых слоев населения. Конечно, государство взяло на себя данную функцию, делает и будет делать это. Однако то, что бизнес-круги в этих условиях присоединились к данной работе, а отдельные люди по своей инициативе помогают нуждающимся гражданам, меня безгранично радует. Хочу выразить им свою признательность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что местные исполнительное органы должны создать условия для того, чтобы они оказывали эту помощь в большем объеме.

"Что же касается студентов из уязвимых слоев, то, как вы отметили, государство обеспечит оплату обучения 17 тысяч студентов. Это - прекрасный шаг, и должен быть полный контроль за этим, чтобы никто не остался в стороне от данной программы. Введены льготы, связанные с коммунальными платежами. Считаю, что полное исполнение социального пакета, связанного с пандемией, окажет серьезную помощь гражданам в период карантина и пандемии. В то же время нельзя забывать и программы, намеченные в начале года. Я уже говорил об этом во вступительном слове. Обеспечение семей шехидов квартирами - в этом направлении до конца года нам необходимо предоставить 1500 квартир", - отметил Президент Ильхам Алиев.