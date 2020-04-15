Президент Ильхам Алиев: До конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере

До конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

"В последние годы в области сельского хозяйства происходят позитивные перемены. Исполняется Программа электронного сельского хозяйства. Усовершенствован механизм предоставления субсидий фермерам, и уже выданы карты. Это очень позитивный факт. То есть, сельское хозяйство должно отвечать современным стандартам. В таком случае, конечно же, возрастет урожайность, люди, работающие в селе, будут затрачивать труд, в то же время, мы обеспечим внутренний рынок и сможем поставлять на внешние рынки продукцию в более широком ассортименте. Основной вопрос, связанный с сельским хозяйством, - повысить урожайность", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что министерство сельского хозяйства уже работает в данном направлении.

"Можно сказать, что урожайность по всем видам выращиваемой продукции с каждым годом увеличивается. Однако нам следует знать, что население растет, будет расти и внутреннее потребление. Поэтому сельскохозяйственное производство должно развиваться высокими темпами, чтобы мы могли обеспечить внутренние потребности, а также поставлять нашу продукцию на экспортные рынки. Считаю, что для решения отмеченных вами вопросов необходимо выделить дополнительные средства. Следует предусмотреть выделение средств из Pезервного фонда Президента для предоставления микрокредитов. Считаю, что на эти цели может быть выделено 30 миллионов манатов, необходимо подготовить и представить мне проект соответствующего Распоряжения. То, что вы сказали о засухе, - это очень серьезный вопрос, вызывающий большое беспокойство, так как эта тенденция может продолжаться. Как вам известно, в мире есть большая озабоченность в связи с изменением климата", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, некоторые прогнозы говорят о том, что, возможно, через десять, двадцать лет в Азербайджане не исключен процесс опустынивания.

"Поэтому нам уже сейчас надо быть готовыми к этому. Засуха в прошлом году создала нам очень большие проблемы, такой засухи не помнят даже пожилые люди. В этом году также ожидается засуха. Поэтому мобилизация наших водных ресурсов, их рациональное использование становятся приоритетным вопросом. Ни для кого не секрет, что там, где есть вода, растет и урожайность, повышается заработок людей. Именно с этой целью в нашей стране было реализовано несколько важных широкомасштабных проектов. Если бы не были своевременно построены водохранилища Шамкирчай и Тахтакерпю, не проложены каналы, то в районах, питающихся этой водой, могли возникнуть большие трудности. В течение последних нескольких лет мы обеспечиваем подачу воды на земельные участки площадью примерно в сто тысяч гектаров. Это земли, которые в свое время не орошались или орошались не на должном уровне. Поэтому чтобы и дальше обеспечивать потребности сельского хозяйства и фермеров в этой области нужно составить новую программу", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что мы не можем работать старыми методами, так как их эффективность не оправдывает себя.

"Сегодня в мире технологии развиваются во всех областях, в том числе в области мелиорации. Мы не можем сегодня выполнять эту работу дедовскими методами. Должны внедряться новые технологии. Как мне сообщили, в некоторых местах потеря воды доходит до 40-50 процентов. Несмотря на то, что в последнее время в эту сферу вложены крупные инвестиции. Однако построенные в свое время установки, большая часть инфраструктуры сгнили и не позволяют поставлять воду, кроме того, эти утечки приводят к засолению почвы. Поэтому здесь нам наносится двойной ущерб. Следует также знать, что наши водные ресурсы не такие уж большие, основные источники воды у нас формируются за пределами наших границ. Поэтому для нас важна каждая капля воды. Необходимо серьезно заняться этим вопросом. Можно сказать, что все построенные в советское время водоканалы - земляные. В последнее время мы строим только бетонные каналы и бетонируем построенные в свое время земляные каналы. Таким образом, мы предотвращаем потерю воды. Однако считаю, что мы должны смотреть дальше. Развитые страны мира, в частности, страны с таким же климатом, как у нас, накопили опыт, там достаточно высокая урожайность, этот опыт необходимо применять в Азербайджане", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства считает, что для достижения серьезного продвижения в этой области необходимо создать специальную комиссию.

"Для рационального использования водных ресурсов будет создана комиссия. Считаю, что комиссию должен возглавить заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, так как в период работы министром экономики он активно занимался этим вопросом и регулярно докладывал мне. В комиссии должны быть представлены руководители соответствующих структур - министр сельского хозяйства, министр экономики, министр экологии и природных ресурсов, руководители Акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство", Акционерного общества "Азерсу" и других соответствующих структур, чтобы был подготовлен план конкретных мероприятий. Можно сказать, что сейчас имеются материалы и информация, связанные с анализом. Главный вопрос в том, что мы должны сделать, какие шаги предпринять. Наверное, надо также привлечь иностранных специалистов, чтобы они дали нам хорошие советы. Мы должны ценить каждую каплю воды", - сказал Президент Ильхам Алиев.