Маргарита Симоньян спровоцировала напряжение между Москвой и Лондоном

По заказу своего шефа Маргариты Симоньян агентство РИА Новости опубликовало несоответствующую действительности информацию о том, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона якобы подключают к аппарату ИВЛ., пишет gradator.ru.

Эта информация вызвала крайнее возмущение в Лондоне, давая очередной повод недоброжелателям России упрекать Кремль в распространении фейковых новостей.

Сайт "Медуза" сообщает: "Государственное информагентство РИА Новости оказалось единственным в мире СМИ, сообщившим на прошлой неделе о том, что британского премьер-министра Бориса Джонсона подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Новость оказалась ненастоящей.

"Медуза" выяснила, как ее писали. Вечером 5 апреля в лентах мировых информагентств появились молнии - госпитализирован премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил офис премьера, отметив, что это "мера предосторожности" и что Джонсону нужно провести дополнительные анализы. Незадолго до этого, 27 марта, он сам рассказал у себя в твиттере, что у него обнаружили коронавирус.

Российское государственное информагентство РИА Новости, входящее в медиахолдинг МИА "Россия сегодня", в полночь с 5 на 6 апреля выпустило новость из Лондона о том, что госпитализация Джонсона на самом деле была экстренной. Более того, в сообщении от лондонского бюро агентства со ссылкой на один анонимный источник, "близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии", говорилось, что Джонсону "будут проводить искусственную вентиляцию легких". Это сообщение появилось в ленте агентства для подписчиков, на сайте и в соцсетях. Через некоторое время текст новости на сайте агентства был изменен (оригинал остался в архивной версии статьи). Оттуда исчезла прямая цитата анонимного источника об экстренной госпитализации, но осталась цитата об искусственной вентиляции легких.

Офис британского премьера отреагировал сразу: представитель премьер-министра назвал это сообщение "дезинформацией". Бориса Джонсона впоследствии поместили в палату интенсивной терапии, однако к ИВЛ не подключали - это подчеркивала пресс-служба премьера. Вскоре Джонсон пошел на поправку, и 12 апреля его выписали из больницы. ИВЛ ему так и не понадобилась.

Как выяснила "Медуза", эта неподтвержденная новость РИА о подключении британского премьера к ИВЛ появилась необычным образом. По словам источников в МИА "Россия сегодня", инициатива выпустить новости о том, что Бориса Джонсона собираются подключить к аппарату ИВЛ, исходила от руководства агентства в Москве, а лондонское бюро РИА даже не было поставлено в известность о публикации.

"Новость была подписана, как будто она была написана в Лондоне, но это не так. Корпункт в Лондоне к ней не имел отношения и узнал о ней постфактум", - сказал один из источников "Медузы".

Под "руководством агентства" имеется в виду его главный редактор Маргарита Симоньян, она же руководитель телеканала RT - это подтвердил "Медузе" второй источник, близкий к руководству агентства. Саму новость, по словам другого собеседника "Медузы", написал, находясь в Москве, один из руководителей агентства.

Вечером 6 апреля, комментируя в своем канале в телеграме новость о том, что Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии, Симоньян перепостила такое сообщение:

"Плановые тесты, ничего особенного. Джонсону я никаких несчастий и страданий не желаю, хоть бы он даже и англичанин. А желаю доброго здоровья и скорейшего возвращения к активной политической работе. И все же, сами вы фейкньюз". И добавила от себя: "Ч.Т.Д. [что и требовалось доказать] К сожалению".

(Фейкомет Маргарита Симоньян постоянно обвиняет других в создании фейков, тогда как сама является машиной по производству фейков - авт.)

Несмотря на то, что офис Джонсона официально опроверг сообщение РИА Новости, руководство агентства требовало от корреспондентов в дальнейшем вставлять во все последующие новости о здоровье британского премьера информацию о том, что его якобы подключат к ИВЛ, говорит собеседник "Медузы" в агентстве.

С Британией и с Борисом Джонсоном давнее противостояние у телеканала RT, также возглавляемого Маргаритой Симоньян. Джонсон еще в 2017 году в должности министра иностранных дел раскритиковал депутатов от Лейбористской партии за выступления в эфире телеканала RT.

"Если вы внимательно изучите содержание канала Russia Today, а также общее положение прессы в России, то я считаю скандальным тот факт, что члены оппозиционной партии продолжают ходить в качестве гостей на их передачи, таким образом узаконивая эту пропаганду и придавая ей налет солидности", - заявил он на заседании нижней палаты британского парламента.

"Медуза" направила запрос в пресс-службу МИА "Россия сегодня" и ожидает комментария. На вопрос корреспондента "Медузы" Маргарита Симоньян ответила в вотсапе следующее:

"Ваши источники врут. Или вы врете, что они у вас есть. Я узнала эту новость из ленты, так же, как и вы. И не просто не давала такого "требования", а, наоборот, как раз сама позвонила главреду ленты узнать, откуда появилась эта новость. Ищите другие источники, эти сломались. Процитировать прошу дословно, не перевирать".

"Вы врете!" - это дежурная фраза Маргариты Симоньян - так она отвечает всем, кто пытается уличить ее во лжи.

Симоньян неоднократно подставляет Россию на международном уровне. Недавно она запустила крупную провокацию на обострение российско-турецких отношений, дав приказ опубликовать на сайте турецкого Sputnik провокационную информацию, затрагивающую вопросы государственной безопасности Турции, а потом разжигала в СМИ и соцсетях антитурецкую истерию.

Антироссийская деятельность главреда телеканала RT, главреда агентства Sputnik, главреда медиахолдинга МИА "Россия сегодня" (куда также входит РИА Новости) Маргариты Симоньян наконец начинает находить понимание у экспертов и привлекать внимание активной части российской общественности.

Кстати, не многовато ли должностей у Симоньян? Или в огромной России больше не нашлось достойных журналистов и медиаменеджеров?

Недавно известный российский политолог Игорь Панарин написал в соцсетях:

"По мнению наших аналитиков, телеканал RT ведёт абсолютно антироссийскую политику"

"RT уже давно и полностью плывет в русле либеральных/анти-российских новостей. Очень много негатива (о России - авт.) и куча второсортного контента. Почти полностью отсутствует позитив. Что это такое? Почему это происходит? Народ, здесь реально что-то не так. Просто зайдите на сайт RT и почитайте новости, лично я охреневаю", - пишет аналитик, известный как истинный патриот России.

Прав Игорь Панарин: "Народ, здесь реально что-то не так!"