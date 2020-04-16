Фарид Гаибов: Уверен, что Азербайджан достойно справится с испытанием глобальной пандемией и будет принимать отложенные спортивные мероприятия на высоком уровне

Президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов направил благодарственное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Day.Az со ссылкой на сайт главы государства представляет читателям текст этого письма:

"Многоуважаемый господин Президент!

Хочу выразить Вам глубокую признательность за своевременное принятие необходимых превентивных мер в это время, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, за оперативную работу по защите здоровья населения.

Азербайджанские гимнасты, как и все остальные спортсмены, ощущающие Ваше постоянное внимание и заботу, прекратив тренировки, следуют правилам особого карантинного режима. Позитивный настрой и мышление каждого человека в нашей стране, остающегося сейчас дома в окружении семьи, происходят из уверенного взгляда в будущее благодаря Вашим стараниям несмотря на тяжелую ситуацию в мире.

Как и в любой другой сфере в Азербайджане, и в спортивной сфере созданы условия, находящие высокую оценку у представителей делегаций, участвующих в престижных международных соревнованиях по спортивной гимнастике, проводимых в нашей столице.

Уже в феврале во время проведения в Баку Кубка мира по батутной гимнастике, организованном Федерацией гимнастики Азербайджана, возглавляемой Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, были высоко оценены принятые в нашей стране превентивные меры по предотвращению распространения коронавируса. А финал Кубка мира по спортивной гимнастике, который должен был состояться в марте, был отменен в соответствии с решением Оперативного штаба о переносе массовых мероприятий. Главы делегаций выразили особую благодарность нашей стране за обеспечение отъезда всех участников турнира, организованного при поддержке соответствующих государственных структур в период, когда границы ряда стран были уже закрыты. 

Все 50 стран, входящих в Европейский союз гимнастики, ведут борьбу с коронавирусом. Однако Азербайджан под Вашим руководством выделялся среди этих стран своим чутким подходом к борьбе с коронавирусом еще до того, как была объявлена глобальная пандемия.

В связи с текущей ситуацией, как и во всем мире, были перенесены запланированные на апрель и май в Баку Кубок мира по художественной гимнастике, соревнования в различных возрастных группах и чемпионат мира по аэробной гимнастике, а также чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.

Уверен, что в результате всех мер, предпринятых Вами для предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане, наша страна достойно справится с испытанием глобальной пандемией, наши спортсмены возобновят тренировки, а Азербайджан будет принимать отложенные спортивные мероприятия на высоком уровне.

С уважением,

Гаибов Фарид, президент Европейской гимнастики"