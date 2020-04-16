Швейцария считает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе недействительными

Швейцария считает так называемые "выборы" в Нагорном Карабахе недействительными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в вербальной ноте Федерального министерства иностранных дел Швейцарии, поступившей в МИД Азербайджана.

"Швейцария вновь заявила о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Реагируя на так называемые "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана, Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии в своей вербальной ноте заявило, что считает эти так называемые "выборы" недействительными", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.