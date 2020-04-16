Севиндж Гусейнова: Реализация соцпакета помощи станет серьезным подспорьем для граждан в период карантина и пандемии

Правительство Азербайджана осуществляет систематические меры для снижения негативного влияния пандемии коронавируса на экономику и социальную жизнь страны, в частности можно отметить реализацию социального пакета помощи населения в рамках утвержденного Плана мероприятий.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова.

Она сообщила, что План мероприятий направлен на поддержку экономического роста, предпринимательства, занятости и социального благосостояния, а также рассчитан на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.

"В рамках данного Плана предусмотрена помощь 910 тысячам работников государственного и 710 тысячам работников частного секторов, также в нем предусматривается рост возможностей для занятости населения. В Плане мероприятий отражен вопрос социального обеспечения наемных работников, а также безработных граждан, и оказание им прямой помощи. Таким образом, поддержка работников государственного и частного секторов, вопросы занятости, забота о гражданах старше 65 лет и другие вопросы находятся в центре внимания правительства.

Документом предусматривается выделение средств на сохранение как рабочих мест, так и социальной стабильности. Первый этап подразумевает выплату государством части заработной платы наемных работников отраслей, пострадавших от пандемии. Цель заключается в недопущении сокращения числа рабочих мест даже в сложившейся сложной ситуации. Даже находясь в отпуске или не работая временно в рамках режима карантина, граждане смогут получать свою зарплату. Если у граждан есть трудовой договор, и они являются наемными работниками субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, им также будет оказана поддержка со стороны государства", - сказала Севиндж Гусейнова.

Депутат сообщила, что осуществляемые меры являются выражением успешной социальной политики государства.

"Все это показывает, что в центре государственной политики Азербайджана стоят интересы граждан, как об этом ни раз заявлял глава государства. Полная реализация социального пакета станет серьёзным подспорьем для граждан в период карантина и пандемии", - добавила Севиндж Гусейнова.