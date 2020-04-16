Хикмет Гаджиев: В Азербайджане будут приняты необходимые меры в связи с продлением карантина

В Азербайджане будут приняты необходимые меры в связи с продлением карантина.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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