Хикмет Гаджиев: В ближайшее время начнется организация возвращения наших граждан из России в Азербайджан

В ближайшее время начнется организация возвращения наших граждан из России в Азербайджан.



Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.



По его словам, каждый находящийся за рубежом гражданин Азербайджана знает, что предпринятые ограничения были введены для обеспечения здоровья и безопасности населения страны, в том числе близких и родственников тех граждан, что остаются за рубежом.



"Для того, чтобы обеспечить поэтапное, организованное возвращение наших соотечественников, находящихся сейчас в России, был разработан портал под названием "evə gedirəm" ("еду домой") - он начнет работу в ближайшее время. Наши сограждане смогут пройти там регистрацию и получить место в очереди на возвращение в страну", - сказал Гаджиев, призвав граждан начать там регистрироваться.



Портал, по его словам, будет открыт для регистрации пять дней. "После этого его работа будет временно приостановлена - для того, чтобы обработать поступившие за пять дней обращения, организовать возвращение зарегистрировавшихся. Затем регистрация будет возобновлена", - подчеркнул Гаджиев.



Он также добавил, что через посольство Азербайджана в РФ уже было зарегистрировано более 550 обращений граждан, желающих вернуться в Азербайджан.