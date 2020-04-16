Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем

Благодаря предпринимаемым в Азербайджане мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщет Day.Az.

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