https://news.day.az/politics/1224640.html Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем
Благодаря предпринимаемым в Азербайджане мерам санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщет Day.Az.
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