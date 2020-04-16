Хикмет Гаджиев: На погранично-пропускных пунктах произошли случаи нарушения режима карантина

За последние дни на погранично-пропускных пунктах произошли нежелательные случаи нарушения режима карантина.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, граждане, находящиеся за границей должны понимать, что все меры принимаются для защиты здоровья населения.

"Нарушение правил на погранично-пропускных пунктах недопустимо. Для поочередного возвращения в страну из России граждан Азербайджана создан специальный портал. Он начнет функционировать в ближайшие дни. Граждане Азербайджана, находящиеся за границей, должны пройти регистрацию на этом портале. После этого они смогут в порядке очереди вернуться в Азербайджан. Граждане, которые в настоящее время находятся за рубежом, должны соблюдать требования режима карантина там, где они находятся", - сказал Хикмет Гаджиев.