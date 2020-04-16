Фуад Мурадов: В связи с коронавирусом к нам обратились свыше 5 тысяч граждан Азербайджана из 47 стран

В связи с коронавирусом в Государственный комитет по работе с диаспорой обратились свыше 5 100 граждан Азербайджана из 47 стран.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Он сообщил, что по количеству обращений можно отметить такие страны как Турция, Россия, Италия и другие.

По словам Фуада Мурадова "горячая линия" Госкомитета принимает и направляет обращения по назначению круглосуточно.

Председатель комитета добавил, что хотя некоторые лица пытаются злоупотреблять сложившейся ситуацией, такие попытки были пресечены.