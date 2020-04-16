Хикмет Гаджиев: Среди сотрудников дипломатических служб случаев заражения коронавирусом не отмечено

Дипломатические представительства Азербайджанской Республики находятся на связи с инфицированными гражданами.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, среди сотрудников дипломатических служб случаев заражения коронавирусом не отмечено.