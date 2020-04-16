Хикмет Гаджиев: Отмена карантинного режима не может происходить автоматически

Отмена карантинного режима не может происходить автоматически, мы не можем вдруг сразу перейти к обычному образу жизни.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что вакцина от коронавируса еще не найдена: "Каждый из нас должен изменить образ жизни. После создания специальных вакцин и применения их на людях мы сможем объявить об окончании пандемии".