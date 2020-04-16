В рамках акции Фонда Гейдара Алиева "Вместе мы сила" будут розданы свыше 100 тыс. наборов продовольственной помощи

Продолжается социальная акция, инициированная Фондом Гейдара Алиева для поддержки мер, принимаемых государством во время особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19. Целью акции, проводимой под лозунгом "Вместе мы сила", является свести вместе в период особого режима карантина малообеспеченные и относящиеся к уязвимой категории семьи с лицами, желающими им помочь, укрепить гражданскую солидарность в этом деле. В рамках акции на основании обращений семьям из вышеуказанной категории по всей стране раздаются наборы продовольственной помощи.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на основании поступающих в call-centre "150" обращений Общественное объединение Фонда - "Региональное развитие", обеспечивает подготовку и доставку подарков по адресам.

В рамках акции предусматривается раздать свыше 100 тысяч наборов продовольственной помощи. Они будут доставлены в регионы и розданы при поддержке ОАО "Аграрная заготовка и снабжение", а для доставки семьям - ООО "Азерпочт".

Акция продолжится в период режима карантина.

Малообеспеченные семья, нуждающиеся в продуктах питания, могут обратиться по телефону в ОО "Региональное развитие" по телефону call-center 150.