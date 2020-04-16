https://news.day.az/politics/1224737.html По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям оказана помощь - ФОТО
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям оказана помощь - ФОТО
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям в Баку переданы наборы с продовольственной помощью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в дни особого карантина, объявленного в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, Фонд Гейдара Алиева доставляет малообеспеченным семьям по всей стране различные наборы помощи.
Напомним, что в рамках деятельности Фонда Гейдара Алиева регулярно реализуются различные проекты, ориентированные на малообеспеченные семьи, лиц, нуждающихся в особой заботе.
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