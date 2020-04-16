В Азербайджане исключительно высокая степень социальной поддержки населения

В борьбе с пандемией выиграют те страны, что сражаются с общей проблемой вместе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Он отметил, что Азербайджан сегодня является одной из стран с низким уровнем распространения коронавируса и исключительно высокой степенью социальной поддержки населения в этот непростой для мировой экономики период.

Депутат напомнил, что за финансовой помощью к международным кредитным организациям уже обратились 150 стран, и Азербайджана среди них нет. Между тем, в стране на оказание адресной помощи малому бизнесу и гражданам в целом планируется выделить 2,5 миллиарда манатов. "В отличие от государств с сопоставимым уровнем медицины и численностью населения, республика несёт минимальные потери от коронавируса: в стране введены беспрецедентные меры социальной изоляции, а в Сумгаитском химическом промышленном парке было оперативно открыто предприятие, которое ежедневно производит до 250 тысяч медицинских масок", - комментирует ситуацию Дмитрий Савельев.

Российский парламентарий напомнил, что пандемия коронавируса привела к серьезному кризису, который в результате перекроит не только мировую экономику, но и геополитические отношения многих государств. "В данной ситуации окажутся в выигрыше лишь страны, которые сумели наиболее рациональным образом использовать имеющиеся ресурсы и объединить усилия с дружественными государствами, - уверен Дмитрий Савельев. - Стратегические отношения между Россией и Азербайджаном будут развиваться, так как они достаточно диверсифицированы и мало зависят от цен на нефть".

Депутат Госдумы также подчеркнул, что добрососедские отношения, свойственные нашим странам на всем протяжении их истории, остались таковыми и в период пандемии. "Россия и Азербайджан ведут активный обмен информацией и опытом в борьбе с коронавирусом. Министры иностранных дел обеих стран за последнее время уже дважды обсуждали в телефонных беседах меры противодействия опасной инфекции. Россия передала азербайджанским медикам лабораторное оборудование и тест-системы, разработанные центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". А то, что Азербайджан сохранил свою уникальную научную базу, позволяет нашим странам объединить усилия как в изучении вируса, так и в создании вакцины против него", - подчеркнул Дмитрий Савельев.