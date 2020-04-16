https://news.day.az/politics/1224759.html Тбилисская телебашня окрасилась в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Тбилисская телебашня окрасилась в цвета азербайджанского флага - ФОТО
16 апреля Тбилисская телебашня, находящаяся на нагорном парке грузинской столицы, была подсвечена в цвета азербайджанского флага в знак поддержки и солидарности с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVİD-19).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинский Первый канал.
"Давайте сообща бороться с пандемией. Вместе мы победим!", - говорится в послании Грузии азербайджанскому народу.
Напомним, что накануне вечером в знак солидарности с Грузией в борьбе с коронавирусом на здании Центра Гейдара Алиева в Баку была размещена проекция флага этой страны.
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