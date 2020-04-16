Тбилисская телебашня окрасилась в цвета азербайджанского флага

16 апреля Тбилисская телебашня, находящаяся на нагорном парке грузинской столицы, была подсвечена в цвета азербайджанского флага в знак поддержки и солидарности с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVİD-19).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на грузинский Первый канал.

"Давайте сообща бороться с пандемией. Вместе мы победим!", - говорится в послании Грузии азербайджанскому народу.

Напомним, что накануне вечером в знак солидарности с Грузией в борьбе с коронавирусом на здании Центра Гейдара Алиева в Баку была размещена проекция флага этой страны.