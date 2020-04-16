https://news.day.az/politics/1224789.html МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за солидарность
МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за солидарность
МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за послание солидарности.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ведомтства в Twitter.
"Освещая телевизионную башню в Тбилиси цветами азербайджанского флага, Грузия продемонстрировала солидарность с Азербайджаном. Спасибо, дружественная Грузия!", - отмечается в сообщении.
Напомним, что вечером 16 апреля Тбилисская телебашня, находящаяся на нагорном парке грузинской столицы, была подсвечена в цвета азербайджанского флага в знак поддержки и солидарности с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVİD-19).
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