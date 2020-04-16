МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за солидарность

МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за послание солидарности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ведомтства в Twitter.

"Освещая телевизионную башню в Тбилиси цветами азербайджанского флага, Грузия продемонстрировала солидарность с Азербайджаном. Спасибо, дружественная Грузия!", - отмечается в сообщении.

Напомним, что вечером 16 апреля Тбилисская телебашня, находящаяся на нагорном парке грузинской столицы, была подсвечена в цвета азербайджанского флага в знак поддержки и солидарности с Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVİD-19).