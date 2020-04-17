Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи!

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с актом солидарности Грузии с Азербайджаном, в ходе которого телебашня в Тбилиси была подсвечена цветами азербайджанского флага.

Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи! Поддержка народами друг друга в трудные минуты испытаний - лучшее проявление дружбы и братства. Уверена, что благодаря сильной воле и солидарности наших народов мы в скором времени оставим позади все трудности, с которыми сегодня столкнулся наш мир! Желаю всем крепкого здоровья!"