Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в начале заседания будет заслушан "Годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

Также будут обсуждены законопроекты о поправках в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана", во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана", в законы "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "75-летие победы в Великой Отечественной войне", в Уголовный и Миграционный кодексы, Кодекс об административных проступках и в другие законы.

В целом в повестку вошли 24 вопроса.