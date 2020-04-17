Спасибо, что спасаете нас и наших бабушек и дедушек от коронавируса!

Важные меры, принимаемые в нашей стране Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса, решения, принятые в связи с охраной здоровья людей, оцениваются гражданами как наглядный показатель внимания и заботы главы государства о народе.

Эту заботу чувствуют все - и предприниматели, и фермеры, и пенсионеры, и, конечно же, дети. В своих письмах в адрес главы государства они благодарят Президента Ильхама Алиева не только за предпринятые в нашей стране шаги и заботу, но и за чувство уверенности и гордости, которое они обретают, видя происходящее в Азербайджане.



Автор одного из таких писем, опубликованных на сайте главы государства, - 11-летний Азад Гурбанов из губинского села Амсар, направил Президенту Ильхаму Алиеву трогательное, искреннее послание. Представляем читателям текст этого письма:

"Мой дорогой Президент.

Мне - 11 лет, я учусь в средней школе. Для начала хочу сказать, что очень люблю Вас. Я благодарен Вам за то, что вы защищаете нас, детей, а также наших пап и мам, дедушек и бабушек от этой болезни - коронавируса.



Вижу Вас каждый день по телевизору, смотрю, какую большую работу Вы делаете для детей, для нашего народа. Поэтому мы, дети, всегда чувствуем, что мы - вместе с Вами. Как говорил наш Гейдар-баба, сегодня я горжусь тем, что я - азербайджанец. И я горжусь тем, что у нас есть такой президент, как Вы".