Мы почувствовали на себе, что государство защитит нас любой ценой

Пандемия коронавируса стала настоящей проверкой для всех стран мира. Благодаря решительным мерам, которые предпринял Президент Ильхам Алиев, в Азербайджане не только взяли под контроль распространение болезни, но и оказывают всю необходимую поддержку населению и бизнесу.

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру: более двух миллионов человек заболели, десятки тысяч погибли. В глобальной экономике разразился кризис, по масштабам сравнимый разве что с мировыми войнами или Великой депрессией: страны уже понесли миллиардные потери - и самое пугающее, что истинные масштабы ущерба, который нанесет пандемия, будут видны только через несколько месяцев.

В отличие от многих других стран, у которых значительно больше ресурсов, наши власти не стали недооценивать угрозу. О том, какие были приняты меры, думаю, хорошо известно всем. Между тем, коронавирус - это не только про здравоохранение, аппараты ИВЛ, лаборатории и героизм врачей. Эта болезнь бьет даже по тем, кто не проявил никаких симптомов и прилежно изолировался дома на несколько недель. Конечно, речь об экономике.

Границы закрыты. Туристов - ни местных, ни иностранных, нет, и их поток нескоро восстановится. Ритейл тоже впал в летаргический сон: да, можно работать с доставкой или онлайн, но, разумеется, доходы упали в разы. Многие заведения, объекты и магазины и вовсе закрылись. Миллионы людей сидят дома - но им по-прежнему нужно будет на что-то жить, кормить свои семьи, платить зарплаты сотрудникам, арендную плату, коммуналку и так далее. Вся эта и без того непростая ситуация усугубляется резким падением цен на нефть, что резко ограничивает финансовые возможности государства. И, что самое обидное в этой ситуации, - причины этих проблем никак не связаны с Азербайджаном, и наша страна вынуждена бороться с этими проблемами, пришедшими из-за рубежа.

Президент Ильхам Алиев сделал, пожалуй, почти невозможное. В немыслимо короткие сроки были созданы рабочие группы во главе с министрами экономического блока, перед которыми была поставлена сложнейшая задача: сделать за две недели то, на что у самых развитых стран мира ушли годы кропотливого труда и реформ: подсчитать объем экономики, которая понесет ущерб от пандемии и разработать меры, которые позволят минимизировать потери для бизнеса и населения.

Все просто - но только на первый взгляд. Как помочь отелям, перевозчикам, турагентам и владельцам небольших предприятий по производству, например, сувениров, понятно. Они несут убытки, им нужна поддержка. Но есть и более уязвимые сферы, например, фрилансеры. Сложность в том, что объем заказов у некоторых из них снизится из-за карантина, а других это может не коснуться. А как быть с людьми, которые работали на суточной оплате, с разнорабочими, сапожниками, парикмахерами и еще сотнями тысяч других людей? Ах да, помимо всего этого: мало придумать, как им всем помочь, нужно сделать это так быстро, как никогда. На выполнение своего поручения глава государства дал правительству всего две недели.

Я не буду приводить огромное количество цифр - достаточно сказать, что власти страны выделили миллиарды манатов на оказание масштабной социальной помощи: десятки тысяч граждан, зарегистрированных в безработных, получили и продолжают получать единовременную выплату в размере 190 манатов, предприниматели получают компенсации на поддержку бизнеса, размер которой зависит от того, насколько прилежно они выплачивали налоги. Более того, государство взяло на себя обязательство по компенсации значительной части заработных плат сотрудников этих предпринимателей, а также будет субсидировать проценты по кредитам для бизнеса. Кроме того, в течение этого года будут сделаны серьезные налоговые и другие послабления. Непосредственно меры, которые предпринимаются, широко освещаются в СМИ.

Я же хочу обратить внимание на отношение людей к тому, что делает для них Президент Ильхам Алиев. В адрес главы государства ежедневно приходят тысячи писем от простых граждан Азербайджана, которые от всего сердца благодарят Президента Ильхама Алиева за то, что он не оставил их один на один с возникшими проблемами. Студенты и соотечественники, не успевшие вернуться домой из-за рубежа до закрытия границ, благодарят за оперативную эвакуацию и созданные на карантине условия. Со всех уголков страны люди пишут главе государства о том, как они почувствовали на себе защиту и заботу, как государство пришло к ним на помощь и оправдало их надежды.

Например, житель Хачмаза Панах Алескеров в своем письме в адрес Президента Ильхама Алиева отмечает, что меры, которые предпринимаются под руководством главы государства, вселяют в людей чувство уверенности и защищенности. "Вы создали очень благоприятную обстановку для защиты здоровья наших граждан. По Вашим указаниям и распоряжениям делается все необходимое для того, чтобы ситуация была в порядке во всех сферах. Да, бушующий в мире коронавирус оказал свое влияние и на нашу страну, и на нашу экономику и финансовую систему. Но, самое главное, что мы, граждане, не чувствуем этого влияния - и все благодаря программам поддержки, которые определили Вы. Граждане получают материальную помощь, предприниматели - получают поддержку. Уважаемый господин Президент, мы не только благодарим Вас за то, что Вы делаете, но и выражаем уверенность в том, что под Вашим руководством в кратчайшие сроки мы вернемся к прежней жизни, выйдем из текущих сложностей с минимальными потерями", - отмечает Алескеров.

Многие граждане объединяются, пишут Президенту Ильхаму Алиеву коллективно. Например, житель Губинского района Сархан Мирзаев в своем благодарственном письме от имени трех тысяч человек, проживающих в жилом массиве Деведабаны, подчеркивает, что жители Губы с восхищением встречают те внимание и заботу, которые Президент Ильхам Алиев оказывает каждому гражданину Азербайджана.

"Своевременные меры, которые предпринимаются в нашей стране для борьбы с распространением пандемии коронавируса, показывают, что Вы заботитесь о каждом гражданине страны. Мероприятия, которые проводятся по всей стране, особый карантинный режим - все это служит защите населения и здоровья граждан в текущей ситуации. Эта работа, которая проводится под Вашим руководством - пример и для целого ряда зарубежных стран. Господин Президент, я хотел бы особо отметить большие инфраструктурные проекты, которые реализуются в последние годы по всей стране, в том числе и у нас в Губе. В массиве Деведабаны, где я проживаю, ускоренно решаются накопившиеся в прошлые годы проблемы, обеспечена подача газа населению, асфальтируются улицы, устанавливается современное освещение. В ближайшее время начнется строительство школы и детского сада, которых мы так ждем. От имени трех тысяч человек, живущих в массиве Деведабаны, мы благодарим Вас и признательны за это" - отмечается в письме.

В каждом из десятков тысяч писем, отправленных в адрес Президента Ильхама Алиева, видна искренняя благодарность граждан. Простых людей, которые оказались в беде, - и государство оправдало их надежды, сделало все для того, чтобы максимально помочь всем, кто испытывает трудности.

Индивидуальный предприниматель Гафар Меджидов в разговоре с Day.Az отметил: "Почему-то когда в Германии правительство оказывает поддержку малому бизнесу, то мы видим, как этим восхищаются, делятся в соцсетях, пишут об этом. А когда помогают свои - воспринимаем ка должное. Сегодня мне на счет была перечислена компенсация - около половины всех налогов, которые я оплатил в прошлом году".

Меджидов сообщил, что занимается подготовкой субтитров к художественным фильмам, которые показывают в кинотеатрах страны. "Естественно, что из-за самоизоляции сейчас заказов нет, так что эта поддержка оказана очень вовремя. Просто проверил счёт и обнаружил пополнение. Очень приятное чувство. Я действительно горжусь своим государством", - сказал Меджидов.

А по словам другого предпринимателя, Эльмана Юзбашева из Загаталы, на примере борьбы с коронавирусом он еще раз убедился, что работать легально, "по-белому" - это и правильно, и выгодно. "Я испытал чувство защищенности. На счет перечислили половину заработных плат моих сотрудников, а также порядка 70% от суммы налогов, которые я выплатил в 2019 году. Спасибо за то, что дали почувствовать нужность стране", - сообщил Day.Az Юзбашев, который владеет небольшим центром отдыха в Загатальском районе.

Приведенные выше письма, слова благодарности граждан и предпринимателей - это, в первую очередь, благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за ту поддержку, которую он оказывает всем гражданам страны в эти трудные дни.

Подумайте сами: сегодня, когда государство само несет значительные потери, оно не только не сокращает социальные программы, но и осознанно возвращает бизнесу часть средств, которые бизнес выплачивал в виде налогов. Ценой ущерба для себя, государство защищает нас. Защищает людей, нуждающихся в социальной поддержке, помогает предпринимателям, которые кормят не только свои семьи, но и своих сотрудников, платят налоги.

Пандемия коронавируса еще раз отчетливо показала: Азербайджанское государство во что бы то ни стало поможет, и не оставит один на один с бедой. Ценой любых ресурсов и усилий - но придет на помощь.

И именно за это все мы сегодня благодарим Президента Ильхама Алиева.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az