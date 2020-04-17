Предложения и рекомендации депутатов направлены в Кабмин Азербайджана

Предложения и рекомендации 31 депутата, связанные с отчетом о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2019 год, в письменном виде были направлены в правительство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, успешные показатели экономики Азербайджана за первый квартал этого года, свидетельствуют о продолжающейся положительной динамике развития.

"Превентивные меры, связанные с коронавирусом, направлены на защиту здоровья населения", - отметила она.