https://news.day.az/politics/1224947.html В Азербайджане предложили принять законопроект "О муниципальных выборах"
В Азербайджане предложили принять законопроект "О муниципальных выборах"
В Азербайджане важно принятие законопроекта "О муниципальных выборах".
Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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