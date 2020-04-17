Азербайджан преодолеет кризис без масштабных потрясений

В Азербайджане накоплен достаточный опыт управления экономическими процессами в стране, что даёт основания полагать, что страна преодолеет кризис без масштабных потрясений.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend российский политолог Владислав Кондратьев.

"Главной целью правительства Азербайджана является сохранение базовой структуры экономики, что позволит после окончания пандемии коронавируса с наименьшими потерями возобновить её функционирование", - сказал политолог.

Как отмечает Кондратьев, на данном этапе самая важная задача для Азербайджанского государства - это достаточно быстрая и чёткая реализация выработанных мер поддержки населения и бизнеса, своевременное и адресное оказание помощи субъектам экономики.

По мнению эксперта, основным фактором сдерживания масштабов пандемии является ответственность граждан: "Сегодня многое зависит от их сознательности и ответственности. В настоящее время главная задача для всех стран - не допустить распространения коронавирусной инфекции, так как от этого зависит срок действия экономических издержек, порождённых кризисом. Чем быстрее закончится пандемия, тем больше шансов у экономики на быстрое восстановление. Поэтому ответственное отношение населения и бизнеса к текущей ситуации - это залог успеха".